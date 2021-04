Hacienda investigará si Juan Carlos I devuelve a sus amigos los 4,4 millones que le prestaron

El motivo de esta vigilancia, según informan a NIUS fuentes conocedoras de este proceso, sería confirmar que la cesión del dinero no es una estrategia legal: es decir, que se trata de un préstamo real que Juan Carlos I debe abonar en tiempo y forma y no de una donación . La diferencia entre uno y otro es que mientras el préstamo está exento de tributación, la donación sí está sujeta a impuestos, en función del gravamen que marca cada comunidad autónoma. Incluso en Madrid, el tipo mínimo del 1% se aplica solo a las donaciones que se producen entre padres e hijos y hasta un límite de 250.000 euros. En otros puntos de España, el impuesto máximo a abonar por una donación alcanza el 34% para grandes cuantías.

El préstamo a más de 70 años del caso Noos

El movimiento estratégico es vital para la investigación legal que se sigue en España sobre las finanzas ocultas del rey emérito, ya que la legislación refleja que no puede haber un delito fiscal si la persona afectada regulariza “de forma voluntaria” antes de que se le comunique la apertura de una investigación formal en su contra. Algo que no ha sucedido porque la Fiscalía del Supremo todavía no ha decidido si pedirá al Supremo que impute a Juan Carlos I o si por el contrario, dejará el caso en vía muerta antes siquiera de que caiga en manos de los jueces.