La Audiencia Nacional rechaza prohibir el homenaje al etarra Henri Parot

La Audiencia Nacional ha decidido no imponer medidas cautelares y permitir la marcha que el próximo sábado surcará las calles de Mondragón para homenajear al etarra Henri Parot. El acto ha sido organizado por el colectivo de apoyo a los presos de ETA y su prohibición fue también denegada por los tribunales de justicia del País Vasco, con el argumento de que este tipo de marchas no requieren de una autorización previa, si no de una simple comunicación de los convocantes.

A la jurisdicción penal, apunta, compete sólo la persecución y castigo de los hechos ilícitos penales una vez que estos se han producido; actúa ex post, no ex ante, pues carece de competencias preventivas. “Es decir, no puede actuarse el Derecho penal con carácter preventivo pues tal proceder implica asociar consecuencias jurídicas limitativas de derechos o imponer directa o indirectamente sanciones sobre la base de meras hipótesis sobre la futura e incierta comisión de delitos”, añade.