Los 31 kilómetros de la vergüenza en el homenaje al etarra Parot

Y pese a este currículo, el colectivo SARE de apoyo a los presos de ETA ha decidido organizar una marcha en su honor este sábado. Será en Mondragón, donde Parot residiría si no le quedaran todavía ocho años de condena. El lema de la marcha es el siguiente: “Marcha solidaria de 31 km, en favor de Henrí Parot, para lograr la convivencia, la paz y la reconciliación”. Una paz y una reconciliación que Parot nunca ha pedido.

Sobre el papel, la marcha no es un Ongi Etorri. No es un acto de bienvenida para un preso etarra que ha cumplido condena, ya que pese a la batalla judicial que Parot protagonizó en la Unión Europea , que le dio la razón, su salida de prisión está prevista para 2029. En realidad, la reivindicación de los abertzales pasa por una doble vertiente: por un lado, tratan de visibilizar de nuevo el conflicto vasco sabedores de que el acto levantará ampollas entre las víctimas del terrorismo . Y lo ha hecho.

En el caso del país vasco, los jueces se han declarado no competentes para imponer medida alguna al considerar que no es necesaria una aprobación concreta de la Administración para la celebración de la marcha, si no que basta con que los organizadores lo comuniquen por escrito.