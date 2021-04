Heredar "a beneficio de inventario", la forma de no asumir con nuestro patrimonio las deudas que nos dejan

Imagine que está en su casa, tranquilamente, y recibe una llamada. Su "tía de América" le ha dejado una herencia con la que usted no contaba, porque apenas sabe nada de ella. Por eso mismo, no sabrá si esa herencia es mucha, poca, viene libre, o lleva deudas que usted tendrá que pagar si acepta la herencia. ¿Qué podemos hacer si ocurre algo así? El Colegio de Notarios de Madrid tiene clara cuál es su recomendación: utilizar la fórmula "a beneficio de inventario", para que heredar no suponga asumir esas deudas con el dinero o las propiedades que usted ya tenía antes de recibir el legado.