Un hombre de Ourense acusa a su jefe de falsear la firma de 14 nóminas para evitar pagarle

Sobre ello tendrá que decidir el tribunal de la sección segunda de la Audiencia provincial de Ourense. La Fiscalía le imputa al acusado un delito de falsedad en documento mercantil por el que pide dos años de cárcel y y 10 meses multa a 12 euros al día. La acusación particular, ejercida por el trabajador, añade un delito de estafa procesal, elevando su petición a los ocho años de cárcel y 16.000 euros de indemnización.

Acusaciones cruzadas

En su declaración, el empresario no reconoce esa artimaña. Aseguró que entregaba el dinero, entre 300 y 350 euros, cada semana en un sobre, con la nómina en papel -una práctica aplicada a tres empleados-. "Días después me devolvía la nómina firmada", aseguró el investigado, según recoge el diario La Voz de Galicia, que aclaró que el propio empleado había pedido que se le pagara en metálico. "Tenía que pagar una pensión a sus hijos y no quería tener cuentas a su nombre", añadió.