'Potxolo', el etarra que pidió perdón a la viuda de Jáuregui, embargado para pagar a sus víctimas

14 años después se reunió con su viuda, Maixabel Lasa . Le dijo que lo sentía mucho y que era consciente de que lo que hizo "es imperdonable", por lo que no esperaba su perdón. Entre ellos se creó un vínculo, y Etxezarreta llegó a estar en en el homenaje que ese año se hizo a Jáuregui junto a la viuda y al hermano de su víctima. Horas antes de ese encuentro, Maixabel Lasa concedía una entrevista a Mercedes Milá para el programa de Telecinco "Diario de". Ya había recibido una carta de este etarra en la que le mostraba su arrepentimiento.

No fue de los primeros en desmarcarse de la banda ni en acogerse a la "Vía Nanclares", pero lo hizo. Y en 2014 pidió ver a Maixabel Lasa, de cuyos labios escuchó: "Prefiero ser la viuda de Juan Mari que tu madre".

Captado durante sus viajes a Francia con un equipo de fútbol

Cambio de comando, el comienzo de una carrera más sangrienta

Arrepentimiento

Fue después de unos años en prisión, cuando Ibon Etxezarreta empezó a dar pasos hacia el arrepentimiento y pasó al lado de los "disidentes" de la banda, de los que se desmarcaban de seguir las instrucciones de huelgas, etc. de ETA. En el año 2010 firmó un comunicado junto a otros etarras arrepentidos en la que pedían a la banda "cerrar de modo oficial la etapa de la lucha armada" y escenificarlo.

Maixabel e Ibon se han visto en la cárcel y fuera de ella. Llegaron a hacerlo incluso delante de las cámaras para el documental Zubiak. Decían sus responsables que ahora Ibon tiene ética y siente que no tiene su futuro.

El exetarra panadero tiene que pagar ahora sus deudas económicas porque no, no han prescrito, igual que no prescribieron sus asesinatos.