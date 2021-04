López Hierro, marido de Cospedal no reconoce sus iniciales en los papeles de Bárcenas: "Puede ser López hernández"

Ignacio López Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, no ha reconocido ante el tribunal de la caja b del PP, que dos apuntes asociados a su nombre o iniciales tuvieran algo que ver con él. "Yo no soy ninguna de esas dos personas", ha declarado en referencia a los apuntes "Lopez Hierro" y "López H.".