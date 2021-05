Del 23-F al 1-O: los indultos polémicos de la democracia

En este caso, tanto la Fiscalía como el Supremo han mostrado su rechazo a que el Gobierno desdiga a los jueces. No hay arrepentimiento alguno por parte de los condenados, según refleja el escrito del Supremo. Sin embargo, Pedro Sánchez defendía la medida -dada por hecho dentro de su propio Gobierno- con el argumento de que “la venganza no es un valor constitucional”. Sin embargo, este no es el primer grupo de indultos polémicos, en una medida de ida y vuelta. De forma tradicional, todos los partidos en la oposición han apostado por regular de una forma clara y limitar estos indultos. Un espíritu que se ha diluido tras su llegada al Gobierno. Aunque las cifras van a la baja.