El informe clave sobre Rocío Carrasco: los peritos recomendaron protección para ella

“La señora Carrasco plantea su deseo de no requerir tratamiento farmacológico para poder continuar viviendo, desea normalizar su vida expresando su cansancio por la dinámica del Sr. Flores hacia ella, mantenida durante años (“estoy agotada, es una cosa tras otra”. “Este hombre aparte de matarme en vida, me ha mutilado con acciones a través de mis hijos y de los medios de comunicación”) propone que cese de realizar declaraciones en los medios de comunicación (“Que deje de matarme, tiene mis informes, él sabe lo que me ocasionan”)”.

Un relato cargado de documentos

Ante esas cuatro personas, la denunciante relató punto por puto y a lo largo de casi cincuenta páginas muchos de los episodios que ahora han salido a la luz pública. Y lo hizo prácticamente en los mismos términos que ante la prensa. Aportó documentos, una veintena de denuncias, procedimientos judiciales, recortes de prensa, 23 informes médicos y psiquiátricos , y relató el presunto acoso sufrido, según su versión, durante años. “Rociíto ¿Te vas a separar? Pues no sabes la que se te viene encima. Te vas a levantar de una y te va a venir otra. Te vas a cagar”. “Explica no responder a las provocaciones mediáticas del señor Flores al entender que los aspectos familiares corresponden al ámbito más íntimo y persona, evitando mantener una actitud iniciativa, negándose a mantener una exposición pública sobre las divergencias familiares entre ambos progenitores, anteponiendo el bienestar y la intimidad de sus hijos a la exposición pública realizada por el progenitor paterno”, reflejan los peritos del juzgado en su informe, sobre las manifestaciones de la denunciante.

“En relación a sus hijos expone haber mantenido una actitud de ocultamiento sobre el padecimiento de sintomatología de afección anímica, a la vez que evitaba mostrar una actitud de malestar hacia la figura paterna de los hijos, (“Siempre he fomentado la educación y el respeto de mis hijos y el que quisieran a su padre y esto, a lo mejor, ha hecho que esté como estoy”. Solo han tenido una versión para no hacerles daño. Me parecía una tortura para ellos”. De hecho, ante las especialistas en Violencia de Género, la denunciante hace una petición concreta: poder llevar una vida normal. “Plantea su deseo de no requerir tratamiento farmacológico para poder continuar viviendo, desea normalizar su vida, expresando su cansancio por la dinámica del señor Flores hacia ella mantenida durante años y propone el cese de realizar declaraciones en los medios de comunicación (“que deje de matarme, tiene mis informes. Él sabe lo que me ocasiona”).