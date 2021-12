La inmunidad que el rey emérito reclama en Inglaterra sería ilegal en España

El rey emérito no quiere ser investigado en Reino Unido por los delitos que le imputa su expareja, la empresaria Corinna zu Sain-Wittgenstein . Y para evitarlo, ha presentado una alegación principal en la que mantiene que, como miembro de la Casa Real española, debería estar blindado frente a la Justicia británica. En su defensa, Juan Carlos de Borbón esgrime una normativa local aprobada en 1978 (SIA por sus siglas en inglés) que regula la inmunidad de los jefes de Estado extranjeros, sus asesores y sus familiares en suelo británico. Según la interpretación que la defensa del rey emérito hace de esta norma, también obtendrían protección en Reino Unido c ualquiera de los miembros de Casa Real española , como organismo que ostenta la Jefatura del Estado español.

El artículo 24, regula además la “Jurisdicción sobre los actos realizados a título privado durante el mandato” y establece que “Una vez finalizado su mandato, las personas a las que se refiere el presente Capítulo no podrán hacer valer la inmunidad ante los órganos jurisdiccionales españoles cuando se trate de acciones relacionadas con actos no realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales durante su mandato”. Es decir: que no existe inmunidad en España para los mandatarios extranjeros que abandonen el cargo, cuando se trate de cuestiones que no sean oficiales.