Javier López Madrid, a juicio por contratar a Villarejo para que hostigara a la dermatóloga Elisa Pinto

En su recurso, el letrado del empresario pidió a la Sala "el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto de Javier López Madrid, al no existir conducta merecedora de reproche penal en lo que a él se refiere ni indicios de criminalidad" ya que "no realizó ofrecimiento o entrega de dádiva, promesa o retribución alguna en favor de Villarejo, razón por la que no hay prueba alguna".