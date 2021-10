José Blanco y Alfonso Alonso multiplican por 13 sus beneficios como lobistas con clientes como Huawei o Iberia

El dinero hace compañeros que la política no alcanza. O al menos eso parece al ver al exministro socialista José Blanco figurar junto a su homólogo popular Alfonso Alonso como máximos responsables de Acento, el despacho lobista que el líder del PSOE creó en 2018 junto a otra figura del socialismo, el exportavoz parlamentario Antonio Hernando. Sobre el papel, la empresa no fabrica nada, no vende productos si no servicios, y en el último año ha incrementado por cinco sus activos y por 13 sus beneficios. El milagro de los panes y las puertas giratorias. Solo en 2020, Acento facturó 2,1 millones de euros y dejó un beneficio de más de 600.000 euros a final de año. El ejercicio anterior, esa cifra fue de 44.000 euros.