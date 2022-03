José Luis Moreno ante el juez: “Ojalá tuviera 400 millones escondidos”

“Ojalá”. Ojalá tenerlo oculto y ojalá tenerlo. Lo mejor que puede tener un productor es el dinero para financiar sus productos. De ninguna manera tengo esa cantidad ni parecida. Además no debería un duro a Hacienda”. Así de rotundo se mostraba Moreno cuando su letrado le preguntaba directamente si escondía 400 millones de euros en el extranjero . La cifra no es aleatoria, y aparece como una estimación en alguno de los informes policiales de la causa , que trata de localizar el presunto patrimonio oculto del productor televisivo. Un patrimonio que él ha negado de forma reiterada.

Según la grabación de la comparecencia, a la que ha tenido acceso NIUS, los momentos más tensos se vivieron cuando Moreno contestó a las preguntas del letrado de su ex socio, el argentino Alejandro Roemers. “ Nadie le obligó a poner nunca nada. Ni un céntimo . Él decidía absolutamente como yo decidía en la parte artística, entonces yo me encontré con la sorpresa: yo Jose Luis voy a poner cinco millones más y voy a tener un 10% más”, explicó sobre las relaciones comerciales entre ambos.

Hubo repregunta tiempo después. “¿ Exigió usted al señor Roemers que le pagara un millón y medio de euros, que le pusiera un salario? ” “Que me pusiera un salario sí, porque no sobrevivía. Yo lo necesitaba para vivir”, insistió Moreno incidiendo en sus problemas financieros antes de ser detenido y reconociendo que el montante de esa operación superaba el millón de euros. .

Sin embargo, esa versión se tradujo después en un empresario que reconocía haber tenido a 700 personas en nómina de sus empresas y que no utilizaba testaferros porque, según su versión, no tenía tiempo para ello: “No tengo testaferros porque no tengo tiempo para soportarlos. Nuestro trabajo es de tal intensidad que yo tengo hechos más de 3.000 programas en mi carrera, más de 140 millones de contratos que se pueden ver. No me caben los testaferros”.