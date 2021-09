José Luis Moreno en el caso Titella: “Me he convertido en intocable”

José Luis Moreno se sentía fuerte. Un triunfador. Hasta “intocable” dentro del sector televisivo según sus propias palabras después de haber cosechado varias series de éxito. “Nosotros teníamos una deuda como sabes de 72 millones de euros que me acostaba con 72 y me levantaba con 73 de deuda porque había creado esto y el boicot de todas las televisiones del país y lo he sacado adelante y con nota, porque ahora me he convertido en el productor de moda y el intocable. Y ni hoy sé tanto ni hace 8 años me iban a quitar del medio”