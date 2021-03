Aznar niega la caja B del PP: "Ni la conocía, ni la conozco"

Mantiene que nunca dio instrucciones para autorizar sobresueldos con la caja B

Explica que reflejaba en su declaración de la renta como pago en especie el uso como comicilio del Palacio de La Moncloa cuando era presidente

“Nunca tuve ningún problema con el señor Bárcenas ni recibí ninguna queja del señor Bárcenas"

“Yo no he conocido ninguna contabilidad B ni ninguna contabilidad paralela del Partido Popular [...] No la conocía en ese momento y la desconozco ahora mismo”. Así de tajante ha sido el expresidente del Gobierno José María Aznar al negar cualquier conocimiento de los presuntos pagos en dinero negro dentro del partido que lideró durante años. "Lo que pone en esos papeles no es cuestión que a mi me incumba", ha tratado de esquivar en su declaración como testigo cualquier vinculación con los apuntes del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Aznar, que ha comparecido como testigo a petición de la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE), ha comenzado su intervención destacando haver sido citado por un letrado vinculado al PSOE, lo que ha supuesto una pequeña fricción entre ambos. "No me haga la ficha", le ha espetado el letrado José Benítez de Lugo, tras remarcar Aznar que había sido letrado socialista en Madrid y el Parlamento Europeo. "Tengo condición de testigo, no de tertuliano", ha llegado a decir a otro abogado. El enfrentamiento ha sido frenado por le presidente del tribunal después de que Aznar preguntara al abogado Gonzalo Boye si era el letrado de Carlos Puigdemont. "Esas cuestiones no interesan en absoluto", le ha reprochado al testigo.

Sobre el posible cobro de dinero negro como sobresueldo, el expresidente del Gobierno ha negado recibir cantidad alguna, ni oficial ni extraoficial. "No he recibido nunca ningún complemento de sueldo. Todos mis ingresos han sido vía transferencia y declarados a Hacienda y no he recibido ningún sobresueldo siendo presidente del Gobierno”, ha declarado Aznar. El exlíder del PP ha remarcado incluso que en sus declaraciones de hacienda ha declarado "voluntariamente la utilización del Palacio de La Moncloa como retribución en especie. No se lo que han hecho los demás ni me importa. Mi impuesto sobre la renta refleja todas las cantidades obtenidas”.

Aznar ha negado dar orden alguna para compensar con fondos opacos a otros miembros del partido, afectador por ejemplo por sucesos terroristas, tal y como refleja la contabilidad B creada de la mano de Luis Bárcenas. En su testimonio, Aznar ha mantenido además que nunca dio instrucciones concretas para compensar a Calixto Ayesa, exconsejero del Gobierno de Navarra, en contradicción por lo declarado por Juan Ignacio del Burgo. "Él puede recordar alguna reunión que yo no recuerdo", ha matizado.