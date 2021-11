Josu Ternera pide el archivo de su acusación sobre el atentado a la Casa Cuartel de Zaragoza

El exlider de la banda terrorista ETA José Antonio Urruticoetxea , conocido dentro de la banda como Josu Ternera , ha solicitado a la Audiencia Nacional el archivo de la investigación en su contra que se sigue desde 2001 por su presunta participación en el atentado a la Casa Cuartel de Zaragoza en diciembre de 1987 . En el ataque con coche bomba fallecieron once personas, cinco de ellas niñas.

Desde Francia, donde el etarra fue detenido en verano de 2019 y pelea en los tribunales para no ser entregado a la Justicia española , Ternera ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional para pedir el “sobreseimiento” de las acusaciones en su contra. En su defensa, Josu Ternera alega que durante 14 años de investigación, su nombre no apareció en ninguna de las declaraciones de los principales implicados.

En 2001 , la Guardia Civil entregó un informe a la Audiencia Nacional en el que señalaba al etarra como uno de los principales líderes de la banda en el momento del ataque, por lo que infieren un conocimiento y participación en el ataque a la Casa Cuartel de Zaragoza. De hecho, la posible participación de Ternera en el atentado es el único fleco judicial que queda abierto en este procedimiento, con los autores materiales del ataque ya condenados hace años . ”Ser miembro del Comité Ejecutivo, si es que quisiéramos asumir dicha hipótesis, en base a lo establecido en el propio informe, no implicaría ninguna participación directa en el atentado objeto del presente procedimiento”, argumenta la defensa de Ternera.

El informe de la Guardia Civil vincula presuntamente al acusado detenido en Francia con la elaboración de la nota que sirvió para reivindicar el atentado en dos periódicos vascos, algo que el etarra también niega: “Mi representado no es autor del comunicado, un comunicado no implica una participación en el hecho comunicado y, además, no se puede tener un criterio respecto a un tercio del comunicado y que este sea distinto al referido a los otros dos tercios del comunicado”