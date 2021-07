Jueces para la Democracia pide a Lesmes que dimita para forzar la renovación del Poder Judicial

La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha pedido a Carlos Lesmes que se plante y dimita como presidente del Poder Judicial para forzar a su renovación . El presidente del CGPJ y del Supremo no se ha comprometido a hacerlo, aunque sí ha manifestado que de cara a la apertura del Año Judicial, en septiembre, "se pronunciará con especial contundencia".

El presidente del Poder Judicial no se ha comprometido a dimitir, aunque según JJpD, el sentimiento de Lesmes es de "hartazgo".

No sólo eso, los jueces quieren hablar con Pablo Casado, que en su último intento de reunirse con él no accedió. Quieren exigirle que acabe una situación de bloqueo. Hasta tres veces ha estado a punto de deshacerse el nudo, pero finalmente todas las conversaciones se rompieron y no fue posible.