Los jueces vuelven a estar en mitad de la guerra entre el Gobierno y los Franco

Aunque dan un visto bueno general, a la mayoría de los vocales del Poder Judicial no les convencen algunos puntos de la Ley de Memoria Democrática que prepara el Gobierno. El informe preceptivo al anteproyecto de la norma señala que, tal y como está redactada, podría "vulnerar el derecho de libertad de expresión" y la libertad ideológica al prohibir las fundaciones que hagan apología del franquismo.

Para los ponentes del informe, hay que proteger a las víctimas y cuidar de que no se les humille, pero si no existe esa humillación, la apología del franquismo está resguardada por la libertad de expresión. Los vocales proponen una nueva redacción de algunos puntos de una ley que supone un nuevo episodio de enfrentamiento entre el Gobierno, los Franco, y las fundaciones que los rodean. Los jueces dan el visto bueno a la ley. Por ahora el Gobierno gana la confrontación, pero con "pegas" que hacen menos rotunda la victoria.

No es la primera vez que el mundo judicial se encuentra en medio de esta guerra. La batalla más encarnizada se libró a cuenta del traslado de los restos del dictador desde el Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio, que pasó por varias fases judiciales y que ganó el Gobierno. Otro episodio, también con distintas fases, tuvo lugar con motivo de la devolución al Estado del Pazo de Meirás. En los tres casos, la victoria ha sido del Gobierno, pero no ha sido ni breve ni fácil. Además, no todas las derrotas de los Franco han sido completas.