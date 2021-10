El juez del caso Gali cree que el Gobierno vulneró frontalmente el código Schengen

Rafael Lasala, titular del juzgado nº 7 de Zaragoza, no cierra el caso Gali, tal y como pidió la Abogacía del Estado que ejerce la defensa de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya y de otros investigados.

En un auto, adelantado por Voz Populi y al que ha tenido acceso NIUS , el juez señala que el Gobierno llevó a cabo "una vulneración frontal" de los preceptos del Código Schengen al no informar a los otros estados miembros de la entrada del líder polisario en nuestro país.

En ese sentido, reprocha al Gobierno que se escude en la discreción y las razones humanitarias para no haber informado al resto de miembros de Schengen y que se haya hecho una ocultación "deliberada".

Durante su declaración, el 4 de marzo, González Laya afirmó que la entrada no se ocultó, sino que se hizo con discreción , entre otros motivos por el estado de salud de Brahim Gali, lo que obligaba a ser cuidadoso con sus datos y a lo delicado de las relaciones entre Argelia (que solicitó el ingreso de Gali aquí) y Marruecos, para quien el líder polisario es su enemigo número 1.

En este caso, se investiga el delito de prevaricación y falsedad documental por trasladar a Gali por la vía diplomática sin que se controlase su llegada . Laya lo comparó con sus propios viajes como ministra, porque ella había sido informada por Argelia. Para el juez no es lo mismo, y considera que no hubo un "anuncio oficial".

La resolución señala que "la República Árabe Saharaui Democrática no está reconocida por ninguno de los Estados del Espacio Schengen, la consideración de personalidad que hace la defensa de los investigados no es la pretendida por el Reglamento como equivalente a un alto dignatario y la llegada, aunque haya sido anunciada por vía diplomática, no lo ha sido de modo oficial precisamente por el carácter reservado y

discreto que se le quiso otorgar".