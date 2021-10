El juez de Kitchen rechaza reabrir el caso e insiste en que hay indicios contra Fernández Díaz

García Castellón ha rechazado los recursos que le plantearon contra el cierre de la instrucción el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, su ex secretario de Estado Francisco Martínez y otros acusados. Ahora, será la Sala de lo Penal la que diga si se reabre la causa y si -por ejemplo- hay que mantener como investigada a la ex secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal, que quedó fuera de la causa. La Fiscalía, de hecho, también pidió que no se archivara aún y señaló esa decisión como "prematura".