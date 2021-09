El juez del caso Villarejo mantiene imputado a Francisco González por los encargos pagados por el BBVA

Intentó que el juez lo dejara limpio de polvo y paja pero el expresidente del BBVA Francisco González no ha convencido al juez del caso Tándem, Manuel García Castellón para que lo sacara de la causa. El magistrado que lleva todas las causas relacionadas con el comisario Villarejo, ha dicho a González que sigue investigado por un encargo al comisario jubilado y encausado, para que valorase una operación privada de compraventa.

En su recurso, González argumentó que los hechos no eran concretos y que además habrían prescrito. No sólo eso, añadió que no había ninguna denuncia previa de ninguna parte ofendida, algo que es necesario para imputar el delito de administración desleal, el que se le achacaba.