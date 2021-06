El juez rechaza enviar a prisión al líder polisario Brahim Gali tras tomarle declaración

Finalmente ha comparecido y además, ha declarado. El líder del Frente Polisario Brahim Gali ha declarado por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz , que investiga una acusación de torturas y detención ilegal y otra por genocidio contra disidentes saharauis. Las acusaciones han pedido prisión provisional para él, pero la Fiscalía no lo ha hecho y finalmente Pedraz ha desechado la medida.

El juez señala que “ no puede apreciarse riesgo de fuga alguno . No consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración”.

Además, recuerda que Gali no puede ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento. Además, señala que “el informe de la acusación no ha suministrado elementos siquiera indiciarios que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno; no bastando, por obvio, para acordar medidas cautelares personales el indicar que el Sr. Ghali entró en España ilícitamente”.