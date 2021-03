Arenas niega los pagos que aparecen en los papeles de Bárcenas a su nombre: "No soy el único Javier del PP"

Javier Arenas ha sido el primer ex secretario general del PP en declarar este martes en el juicio por los papeles de Luis Bárcenas. Según el extesorero, los secretarios generales conocían la contabilidad paralela, pero Arenas ha negado conocer los asientos y haber recibido ningún pago de esa caja b .

De la misma forma, ha rechazado los apuntes a su nombre en el los papeles de Bárcenas . Arenas ha respondido así al ser preguntado por los apuntes con su nombre: "No soy el único Javier del Partido Popular" , ha dicho antes de añadir que no sabe sí habrá algún otro Javier Arenas en la estructura completa del Partido Popular porque "somos cientos de miles de militantes", ha dicho textualmente.

"En los que aparezco yo no es correcto el apunte", ha asegurado Arenas que ha señalado que otras personas sí han reconocido haber recibido dinero, aunque ha insistido en que no es su caso a pesar de que hay una docena de anotaciones con pagos a J. Arenas o Javier Are.