La caja b del PP: cinco acusaciones de Bárcenas más dañinas fuera del juicio que dentro

Si algo asombra de Luis Bárcenas es su capacidad para seguir dando titulares 11 años después de que empezaran sus problemas con los tribunales . El más novedoso -que no el único- de su declaración en el juicio de la caja b del PP y los pagos "en negro" de la reforma de la sede, ha sido su acusación de que el partido le ofreció medio millón de euros por manipular la contabilidad b "para confundir".

La relevancia penal de esa declraración, entre otras cosas por la dificultad de demostrarlo, es más que dudosa, porque además sólo dice que "se lo ofrecieron", no que lo hiciera. Pero una vez más, Bárcenas lanza un dardo a su antiguo partido que, por cierto, ya no hace declaraciones sobre él.

Algunas de las acusaciones, ya fueron noticia en su día, como los dos sobres con 25.000 euros que entregó a Rajoy y Cospedal , o el dinero que un empresario donó para la campaña de Aguirre y que ella -según Bárcenas- recibió en mano. Sin embargo, él sabe que esos mensajes calan y si no le preguntan por ello, busca la forma de contarlo otra vez, independientemente de la relevancia que tengan para la causa.

El soborno: 500.000 euros por publicar otros "papeles de Bárcenas"

"A los pocos días me convocaron a una reunión en el despacho del abogado de Álvaro Lapuerta " ha explicado Luis Bárcenas en referencia a Javier Iglesias, letrado vinculado al PP. Según el extesorero, en esa reunión le "plantearon (...) que volviese a repetir esos documentos pero variando los conceptos y las cantidades". El objetivo, según esa versión, era publicar la copia manipulada y generar confusión y por tanto, poner en cuestión la veracidad de los primeros. .

A cambio, según cuenta, le ofrecieron 500.000 euros y cerrar el litigio por su despido que ya había abierto. Pero según él, no aceptó la oferta y les dijo que lo que le tenían que pagar eran los 975.000 que le debían por su despido.

Implicación del exministro Michavila en la compra de acciones de Libertad Digital

Su segundo dardo ha sido para el exministro de Justicia, en tiempos de Aznar, José María Michavila a quien ha acusado de estar implicado en la compra de acciones de Libertad Digital con fondos b del PP. Michavila estaba citado como testigo, pero Bárcenas no le había señalado directamente.

Además del pago en b de una parte de la reforma de la sede de la calle Génova del PP, en este juicio se investiga la compra de acciones de Libertad Digital por parte de Álvaro Lapuerta, a cargo de los fondos del PP. La apropiación indebida se produjo cuando los suscriptores de las acciones no devolvieron el dinero al partido. Bárcenas está acusado como cooperador necesario de Lapuerta.

La acusación a Michavila es más de "estar en el ajo" que otra cosa , porque no le acusa de haberse quedado con acciones, sino de haber propuesto a uno de los suscriptores.

Aguirre y el sobre de 60.000 euros

El pago a Aguirre no tiene que ver con lo que se juzga estos días en la Audiencia Nacional, pero sí es importante para la operación Púnica, investigada por el juez Manuel García-Castellón que mantiene a la expresidenta como investigada.

No sólo eso, también ha ahondado -para desmentir a Aguirre- en las relación de la expresidenta madrileña con el empresario.

Los papeles electorales que investigará el juez Pedraz

Desgajado de la reforma de la sede, porque no se pudo probar, queda el asunto de los donativos presuntamente hechos a cambio de adjudicaciones concretas . Esa parte de la investigación, también derivada de los papeles de Bárcenas, está en el juzgado del juez Santiago Pedraz, pero el extesorero ha hablado de ellos.

Eso sí, Bárcenas, el hombre de las mil versiones, que lo mismo da una de cal que una de arena, no ha asegurado tajantemente que tenga datos de donativos a cambio de adjudicaciones concretas. Lo ha expuesto de manera mucho más general: "En estas cantidades no existe el altruismo, todo se hacía a cambio de algo", ha explicado, para luego decir que los empresarios que donaban dinero buscaban estar a bien con el partido para que luego el PP se acordara de ellos, pero no por una obra concreta.