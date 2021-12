El otro juicio de Valtonyc: el rapero será juzgado de nuevo en España, esta vez por videoconferencia

Sin embargo, l as citas judiciales del cantante en España todavía no han terminado, ya que Valtonyc está llamado a sentarse de nuevo en el banquillo, esta vez por un presunto delito de amenazas y frente a la Audiencia de Sevilla. ¿El motivo? La denuncia de una organización de guardias civiles tras un concierto en 2018. ¿La particularidad? La posibilidad de que se le permita -tal y como reclamará su defensa- declarar y estar presente en el juicio de forma telemática , es decir; sin pisar suelo español. Según fuentes jurídicas consultadas por NIUS, es posible que el nuevo juicio al rapero se celebre durante el primer semestre del año entrante.

“Es solo una actuación artística. Un medio artístico. No creo que la gente vaya a tomar en serio lo que he dicho. En el mundo del hip-hop se dice eso”, apostilló el cantante, que ahora trabaja de informático y que confiesa su discurso como una pose de cara a la galería. “Yo solo quiero provocar, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo un pintor también provoca [...] Son frases desagradables pero cuando uno ve una película o lee un libro, también se encuentra con frases desagradables pero esas personas tampoco son perseguidos [...] Soy artista y no un terrorista. Yo asumo que un terrorista quiere causar daño a otros, y esa no es mi intención”, aseguró el cantante desde Bélgica.