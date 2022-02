El juicio a Villarejo se retoma este lunes con el testimonio del policía que comenzó a investigar 'Tándem'

El testigo reivindicó la legalidad de los primeros registros que se hicieron en las c asas y oficinas de Villarejo, su socio Rafael Redondo y su grupo empresarial, CENYT, así como la cadena de custodia del material encontrado en ellas , uno de los pilares probatorios del conjunto de la macrocausa, formada por una treintena de piezas separadas.

El ahora comisario jubilado alega que los registros fueron fruto de una "investigación prospectiva" dirigida por Asuntos Internos y CNI como venganza por las supuestas irregularidades que él había denunciado, aseverando que en ese momento no había indicios suficientes para peinar sus inmuebles ni para buscar más allá del proyecto 'King' -el primero de 'Tándem'-.

El inspector sostuvo que fueron escrupulosos a la hora de filtrar, de la gran cantidad de archivos encontrados, los que guardaban relación con la causa y los que no. De acuerdo con su testimonio, los papeles pudieron revisarlos rápidamente y llevarse solo los relevantes -"menos del 1%-, pero los archivos digitales eran tantos que no pudieron hacer un volcado, por lo que optaron por incautarlos. "Era o llevárselo o dejarlo, no había término medio, ni humana ni técnicamente", dijo.