Los juristas advierten: no todas las multas del confinamiento serán anuladas

Pero los juristas consultados por NIUS advierten: no todas las multas impuestas en el confinamiento serán anuladas . Ni siquiera todas las vinculadas de una forma directa a la decisión del Gobierno de confinar de forma masiva a la población, si no todas aquellas (y son casi un millón) que se impusieron con el fundamento del decreto del Estado de Alarma declarado ahora ilegal.

Sin embargo, en aquellas fechas se impusieron también sanciones que se basan en otras leyes distintas que no han sido declaradas ilegales, como por cuestiones de desobediencia a los agentes de la autoridad, basadas en la llamada Ley mordaza. En estos casos, según los juristas consultados por este periódico, la anulación de las sanciones no será automática y es muy posible que el resultado en los tribunales no sea satisfactorio, al haberse sustentado no tanto en el incumplimiento de las medidas descritas en el Estado de Alarma, como en los apercibimientos puntuales que los agentes de la autoridad realizan en un momento determinado, algo que cualquier ciudadano debe acatar.