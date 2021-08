El pasaporte Covid para interiores no pasa el filtro de la Justicia en España, pero sí en Francia o Italia

El pasaporte Covid para entrar al interior de los locales de hostelería no ha resistido ningún filtro judicial en nuestro país . El último bastión del documento que controlaba el acceso al interior de restaurantes y demás ha caído. Este jueves, TSJ de Galicia tumbaba la medida, para alegría de los hosteleros que durante las tres semanas que estuvo vigente, protestaron con el argumento de que ellos no son policías.

Las respuestas judiciales en España no tienen nada que ver con la que ha dado la Justicia francesa, donde el Consejo Constitucional lo ha avalado y está en vigor desde el 9 de agosto. Antes que Francia, fue el Gobierno Italiano el que introdujo ese documento en la vida diaria de sus ciudadanos.

Hasta ahora, el Supremo no ha emitido ningún auto sobre esta medida, porque a la Sala III no ha llegado ningún recurso contra los rechazos judiciales. El Alto Tribunal, que sí se ha pronunciado sobre otras restricciones, considera que las comunidades autónomas pueden tomar medidas que limiten derechos aunque no haya estado de alarma. Eso sí, para hacerlo, las medidas tienen que estar muy justificadas.