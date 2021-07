La Justicia madrileña avala el cartel de Vox contra los Menas: "Representan un evidente problema social y político"

El cartel electoral de Vox que comparaba "la pensión de tu abuela" con el coste para las arcas públicas de mantener a los Menores No Acompañados , conocidos como "menas", ha sido avalado por la Audiencia Provincial de Madrid.

En el cartel se podía ver a una anciana y a un joven encapuchado de piel oscura junto al texto: “Un mena 4.700 euros al mes. Tu abuela 426 euros de pensión/mes”. El cartel fue impugnado y varios partidos solicitaron su retirada por ser discriminatorio, pero una juez decidió mantenerlo y ahora una sala confirma aquella decisión. La resolución, que puede consultar aquí , señala que estos jóvenes "con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, representan u n evidente problema social y político incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio" .

Los magistrados consideran que se trata de un slogan electoral y que no representa "ideas a prohibir". Además apuntan en que el mensaje está dirigido a un colectivo más numeroso que el de los menores no acompañados.

Pero los jueces madrileños consideran que no se pueden "tildar de delictivas" ciertas ideas si no se trasladan con la finalidad de "amenazar, injuriar o menospreciar, es decir, que aun suponiendo una crítica, ésta es legítima si se expresa de modo que no persiga dichos fines ilícitos”.