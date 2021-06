Un juzgado decide que los jóvenes que no hayan dado positivo pueden dejar el hotel de Mallorca

La Jueza únicamente mantiene la medida respecto a los jóvenes que han dado positivo en Covid19

En el caso de los jóvenes que han dado negativo o bien no se hayan sometido a la prueba, no se considera por tanto proporcionada la medida adoptada por la Administración

El Juzgado Contencioso número 3 de Palma ha dictado un auto en el que ratifica parcialmente las medidas sanitarias adoptadas en la resolución de la Directora General de la Conselleria de Salut Pública i Participació del Govern de les Illes Balears en relación al confinamiento de los jóvenes en el Hotel Bellver.

La jueza únicamente mantiene la medida respecto a los jóvenes que han dado positivo en Covid19; en relación al resto no se ratifica la medida al no haberse acreditado por la Administración que se traten de contactos estrechos con los jóvenes positivos. Según la resolución, en el caso de los jóvenes que han dado negativo o bien no se hayan sometido a la prueba, no se considera por tanto proporcionada la medida adoptada por la Administración.

En total son 51 jóvenes los que tendrán que seguir la cuarentena y 181 saldrán de forma inmediata, una vez se notifique la resolución judicial.

El Govern presentó este lunes ante el juzgado la resolución para que fuera o no ratificada y el Juzgado solicitó más información al Ejecutivo autonómico antes de pronunciarse. Pero para ellos se necesitaba un aval judicial que no se había producido.

La Fiscalía de Baleares se opuso a la ratificación por considerar que esas medidas no resultan plenamente justificadas ni proporcionadas de acuerdo con la legislación vigente por ser "sumamente restrictivas de derechos fundamentales y libertades públicas".

La resolución aprobada por la Dirección de Salud Pública ordenó el confinamiento forzoso en régimen de aislamiento, bajo custodia policial, en el hotel Palma Bellver de los más de 200 estudiantes que seguían de viaje de estudios en Mallorca, por considerarlos contactos estrechos de los que habían dado positivo a su regreso a la Península.

En su informe, el Ministerio Público explicó que sí ha ratificado medidas similares del Govern en anteriores ocasiones, como en relación con las llegadas de pateras, pero siempre con relación a confinamientos forzosos de sospechosos o contactos relacionados con un positivo concreto.

La Fiscalía aseguró que la resolución considera sospechosos de contacto a los jóvenes por su condición de estudiantes en viajes de estudio pero sin concretar sospechas en alguno de ellos o sobre el tipo de contacto que tuvieron, y además incidió en que el Govern no menciona si alguno es menor, cuestión relevante por la protección jurídica que les corresponde.

De los 249 jóvenes peninsulares aislados por el Govern en el hotel Palma Bellver para cumplir una cuarentena de 10 días, 64 han dado positivo en covid-19 en pruebas PCR.