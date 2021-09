Caso Kitchen: la investigación que solo el juez García Castellón quiere terminar

“Es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular , no del Ministerio de Interior y no dependía ni estaba vinculado a dicho ministerio”. La frase es del recurso del exministro del Interior, dejando entrever que a lguien más por encima movía los hilos del espionaje a Bárcenas dentro del partido.

Y esa es la tesis de la Fiscalía, que en un escrito de 80 folios ha criticado la decisión “sorpresiva” de cerrar la investigación tras cuatro años de instrucción. En uno de los puntos más importantes, el ministerio público considera que fue prematuro el archivo por parte de García-Castellón de la imputación contra la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, además de recordar al juez que todavía quedaban abiertas y sin cursar varias diligencias que todavía no se habían practicado y que no habían sido rechazadas por el juez instructor.

“En definitiva, [Se trata de] determinar qué efectivamente existe algo más que sospechas infundadas y pretendidas para poder atribuir a mi representado la comisión de algún delito. Y ello, más aún cuando todas las circunstancias periféricas de la investigación son irregulares o el resto de investigados y testigos han manifestado abiertamente, que no conocer a mi representado o no haber tenido relación con él, no habiendo podido acreditarse más allá de su trabajo como chófer de una familia que se ha visto envuelta en un importante escándalo que ha dado lugar a una de las tramas más importantes de nuestro país. Siendo su trabajo plenamente lícito y como tal retribuido, no pudiéndosele reprochar nada más, ni tan siquiera indiciariamente”, refleja el recurso presentado ante la Audiencia Nacional.