Suiza, Lituania, Finlandia o Alemania: Las ocho veces que el juez Llarena ha intentado que le entreguen a Puigdemont

Hasta ocho veces ha intentado el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que la Justicia de Suiza, Lituania, Finlandia, Bélgica, Alemania o Escocia detenga y entreguen a l expresidente catalán Carles Puigdemont y a los tres exconsellers que se marcharon junto a él antes de ser detenidos y acusados de presuntos delitos de prevaricación y rebelión por la Justicia española en 2017. El resultado, según la documentación consultada por NIUS, ha sido dispar en la forma pero común en el fondo: ninguno de esos tribunales ha accedido por el momento a la entrega de Puigdemont por los delitos reclamados en España . “Los hechos descritos no son constitutivos de ningún delito extraditable”, contestaba por ejemplo Suiza el 6 de noviembre de 2019 a la petición de que el líder catalán fuera entregado si pisaba suelo helvético.

Las pruebas de este rosario judicial aparecen en la pieza de situación personal que el Supremo mantiene abierta desde la presunta fuga del expresidente catalán junto a varios miembros del ejecutivo autonómico para no responder ante los tribunales españoles. El 30 de octubre de 2017 , Puigdemont se marchó de Cataluña en coche antes de que la Fiscalía española hiciera oficiales los cargos contra él. El 5 de noviembre , el Supremo recibe comunicación desde Bélgica, donde se le informa de que Puigdemont ha sido detenido en el país y puesto en libertad “con medidas cautelares”. Arrancó así la primera batalla legal para que Puigdemont fuera entregado a España, que todavía está pendiente con una cuestión prejudicial planteada por el juez Llarena al Tribunal Superior de Justicia de la UE.

Más dura en su negativa fue Suiza, que ese mismo día informó de que Puigdemont no sería detenido en suelo helvético al considerar que los delitos por los que el expresidente catalán era reclamado no encajaban en el convenio de extradición firmado por el país con la UE. “Por favor envíen una descripción más precisa de los hechos con el modus operandi exacto”, refleja la respuesta emitida por la Justicia suiza. La petición española se repitió en Suiza el 6 de noviembre de 2019, cuando Llarena reactivó la euroorden contra Puigdemont. La respuesta helvética fue todavía más tajante: “Según la ley suiza, los hechos descritos no son constitutivos de ningún delito extraditable”.