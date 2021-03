El 'look' de Villarejo al salir de prisión: parche, mascarilla con bandera y chaqueta de marca española

Sabía que le estaban esperando; sabía que la imagen de su salida era la imagen del día; y Villarejo -menudo es- no ha dejado nada al azar. Después de tres años y cuatro meses de cárcel, tenía claro que lo que quería decir: que le habían "torturado" y que "las cloacas no generan mierda, la limpian". Pero el comisario más conocido de esas cloacas también quería marcar imagen a su salida con un look inconfundible, llamativo y con mensaje: parche en el ojo mascarilla con bandera española y chaqueta de marca nacional, como buen "servidor a la patria", que es lo que él defiende una y otra vez.