La Abogacía rechaza la nacionalidad "por falta de integración", a Louelia, abogada con 21 años en España

Loueila Mint El Mamy, es abogada, c ada día defiende casos de migración, pero ella lleva cuatro años intentando conseguir la nacionalidad española sin éxito . Según cuenta ella misma es saharaui de origen y con corazón canario. De hecho, los que la conocen dicen en las redes sociales que es "más canaria que el gofio". Una canaria nacida en los campamentos de Tinduf, que llegó a España con ocho años y que desde entonces -hace 21 años- no se ha movido de nuestro país, salvo vacaciones y acontecimientos similares y que en este momento de su vida está "de los nervios", según dice a NIUS.

En Canarias creció, estudió y se licenció en derecho. Tiene un master, el examen de acceso a la Abogacía superado, y como no, acento canario. Lo que no tiene es un pasaporte que diga que es española. El motivo, que su expediente se ha quedado dando vueltas por cajones del Ministerio de Justicia y al no haber respuesta se considera -automáticamente- una "denegación presunta".