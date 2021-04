La madre de Laia, la menor asesinada en Vilanova: "No me pueden devolver a mi hija pero espero la máxima pena"

Maltratador psicológico y "frecuente consumidor de drogas"

Sonia no ha podido testificar durante la primera sesión del juicio por falta de tiempo y lo hará mañana, a partir de las 10 horas. Será entonces cuando se vea cara a cara con el asesino de su hija. Hoy ha sido el turno de las hermanas del propio acusado, que lo han calificado como un maltratador psicológico, frecuente consumidor de drogas y alcohólico con paranoias . "He visto varios episodios de paranoias y fobias, veía cosas que no eran. Tenía la paranoia de que había un ladrón, que habían forzado las puertas y habían entrado. Incluso en una ocasión no me reconocía", ha declarado Isabel López, una de las hermanas.

Prisión permanente revisable

La abuela de Laia recuerda ese día como si fuera ayer y durante su declaración no ha podido evitar emocionarse. "Mi hijo me dijo si Laia había salido yo le dije que de casa si había salido. Siempre cuando se van mis nietos me asomo al balcón y no la vi. Me puse nerviosa y la empecé a buscar, no la encontramos, por suerte yo no entré en la casa, entró mi hijo y se encontró con lo que se encontró. Vio el panorama, salió llorando destrozado", ha relatado la mujer.