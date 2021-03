Identificados los restos de María Domínguez, la primera alcaldesa republicana, en Fuendejalón

Los restos de la alcaldesa fueron localizados hace un mes y solo faltaba ya la confirmación científica de que se trataba de ella . Los arqueólogos que han trabajado en esta fosa común tenían pocas dudas de que no fuera ella. Los restos óseo localizados eran de una mujer de entre 50-60 años con un orificio de bala en la cabeza.

La propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, rindió entonces su particular homenaje a Domínguez a través de su perfil de Twitter.

De María Domínguez se pueden leer testimonios publicados en el diario "Ahora" y recogidos en la página web de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. “Mis padres eran unos pobres jornaleros del campo que no sabían leer ni escribir. Naturalmente, a mí también, en cuanto pude, me pusieron a trabajar..." relataba la alcaldesa que no tuvo una vida fácil, con un paso incluido por el infierno de los malos tratos.