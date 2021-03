Rajoy niega que triturase papeles de Bárcenas: "Es un delirio"

El expresidente del Gobierno niega que triturara documentos de la contabilidad B entregados por Bárcenas

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado el cobro de sobresueldos en dinero negro declarado en varias ocasiones por el extesorero de la formación Luis Bárcenas. "Es absolutamente falso", ha argumentado en su comparecencia como testigo en el juicio abierto por la Audiencia Nacional tras la reforma de la sede del partido. "Nadie en 40 años en el partido popular me habló de esa mecánica o esa operativa", ha mantenido de nuevo Rajoy, que en todo momento se ha desligado tanto del posible pago de sobresueldo como del conocimiento de que algunos empresarios entregaran dinero negro al PP a cambio de contratos públicos. "Entiendo que eso no se ha producido nunca".

Rajoy ha negado las palabras de Bárcenas sobre un episodio concreto; el supuesto encuentro entre Rajoy y el extesorero del PP en el que el expresidente del Gobierno habría triturado presuntamente una copia de la contabilidad B. "Eso es absolutamente falso. El señor Bárcenas no es coherente ni consigo mismo", ha mantenido, en referencia a las diferencias entre las distintas declaraciones judiciales presentadas por el hombre que controló durante años las finanzas de la formación. "En mis 40 años de militantes del partido popular no he escuchado a ningún dirigente, trabajador o militante del PP hablar de la existencia de la supuesta caja B de la que usted hace referencia. Habrá unos papeles de Bárcenas que son los papeles del señor Bárcenas".

"Tengo que verlas como una situación de delirio", ha llegado a afirmar tras los comentarios de Bárcenas de que de la supuestas caja B se abonaban además gastos personales como ropa y otros dispendios a cuenta del partido. "No me he dedicado a la política para que me paguen trajes. Es una vez más absolutamente falso".

"Yo era un modesto político de provincias y desconozco lo que el señor Bárcenas hacía en los años 83 y 84", ha proseguido a preguntas de la acusación popular. "Yo estaba en Pontevedra y comprenderá usted que no me ocupaba de estas cosas". "Yo creo que los papeles quien los ha cambiado varias veces es el señor Bárcenas, pero no me corresponde a mi hacer juicios de valor".