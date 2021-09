La Audiencia Nacional estima que el cese del coronel Pérez de los Cobos fue legal

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , cesó de forma legal al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Así lo ha confirmado hoy la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional , que da la razón a Interior, tras cesar como responsable de la Comandancia de Madrid cuando el ministro advirtió que no era informado de las investigaciones judiciales abiertas sobre la manifestación feminista del 8-M de 2020. En este caso, el principal investigado era el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco , del mismo partido que el ministro. Además, la jueza encargada del caso había pedido confidencialidad absoluta al equipo de investigadores y que reportaran únicamente sus avances ante ella.

Con estos mimbres, el 25 de mayo de 2020 el Ministerio del Interior anunció el cese del coronel Pérez de los Cobos como responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y por tanto del equipo de la Policía Judicial que investigaba el caso de la manifestación feminista permitida en vísperas de una pandemia mundial . En el comunicado, el ministerio reconocía que el cese del mando del Instituto Armado se debía a una pérdida de confianza al no informar a Interior sobre la marcha de esta investigación judicial, que afectaba de forma directa al PSOE.

El 31 de marzo de este año la Audiencia Nacional se pronunció por primera vez sobre la decisión de grande-Marlaska tras la denuncia formal presentada por el coronel De los Cobos. Y mantuvo que el cese había sido “ilegal” ya que el cese no se trató de una decisión ejecutiva, si no de una represalia directa por no informar sobre la investigación del 8-M, para la que la jueza encargada del caso había exigido confidencialidad absoluta.