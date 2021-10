Sierras, desatascador y un dibujo a mano alzada: las principales pruebas para encontrar a Marta Calvo

Esa misma tarde, la versión del acusado concuerda con los datos: acudió a un supermercado, compró guantes, bolsas de basura y dos sierras en una ferretería. La dependienta se acordó de él, ya que hacía años que no vendía ni una sola sierra. Después, Jorge Palma declaró haberse desnudado para deshacerse del cuerpo sin mancharse. Los agentes encontraron parte de su ropa en el bidé de la casa, pero no pueden confirmar si las prendas son de ese mismo día. Lo que sí localizaron fue restos del ADN de la chica en dos zonas distintas del plato de ducha. Los agentes han tratado incluso de saber si hubo un incremento en el consumo de agua en esas horas dentro de la vivienda, pero la compañía de suministro no tiene los datos de consumo tan detallados. Después, encontraron sangre de Marta en un pantalón vaquero que estaba en otra vivienda.