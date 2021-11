‘Atrápame si puedes’ a la española: una pareja acusada de estafar 2,6 millones se lo gastó en casinos y lujo

Según la denuncia, el marido se hacía pasar por heredero de una acaudalada familia francesa mientras dilapidaban cantidades millonarias en casinos, muebles y ropa exclusiva en la Costa del Sol

Dijeron a la Policía que estaban fuera de España pero los agentes les detuvieron mientras estaban de compras

Sobre el papel, el empresario francés Francis M. era uno más entre los bolsillos acaudalados de la Costa del Sol. Compras en Gucci en Puerto Banús, comidas en restaurantes de lujo, bolsos y zapatos en Hermès, Bvlgari o Louis Vuitton, habitaciones de hotel de ochocientos euros la noche, un tigre con cristales de Swarovski de los que solo hay dos en el mundo y jornadas sin freno de hasta 20.000 euros al día en el Casino de Torrequebrada. Una vida alegre que en Marbella se puede llevar sin levantar muchas sospechas. Ante las preguntas y según la denuncia presentada contra ellos, el matrimonio galo habría asegurado ser heredero de una de las familias más acaudaladas de Francia, aunque no podían tocar el dinero hasta que Francis cumpliera 50 años.

La realidad, según la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y a la espera de que la investigación concluya, sería bien distinta: que tanto el principal acusado como su mujer son dos estafadores reincidentes en Francia, y lejos de una carrera empresarial exitosa, se dedican presuntamente a buscar incautos a los que engañar con la promesas de una revalorización exponencial en sus inversiones. El cuento de la lechera. Algo que desde su defensa niegan.

Ahora, dos empresarios de casi 80 años y afincados en Marbella les acusan de haberles estafado presuntamente 2,6 millones de euros solo desde abril de 2019. Para no explicarse ante ellos, Francis M. les aseguró que sufría una grave enfermedad y que tendría que pasar tres meses de tratamiento en Suiza. Su salud era lo primero. Días después y según la denuncia, una de las víctimas le encontró de compras en un gran centro comercial de Marbella acompañado de su mujer y una buena cantidad de bolsas.

“Lo más importante en la vida no es solo el dinero”

Fue en abril de 2021 cuando la primera víctima acudió a la UDEF y presentó denuncia contra el matrimonio. En su relato, el empresario de 79 años explicó que la pareja le había convencido para que aportase en 24 meses dos millones de euros que serían invertidos en distintas empresas. Eso daría a la víctima rendimientos como la posibilidad de obtener un sueldo mensual como vicepresidente de un holding internacional. Según la investigación del caso, el dinero fue enviado a distintas cuentas en España, Francia y el país helvético, donde se han mandado comisiones rogatorias. Al revisar el destino de los fondos en España, los agentes confirmaron que el dinero salía por ventanilla con destino incierto o era gastado en una vida de lujo, en hoteles y casinos. En compras de alto valor y cenas en afamados restaurantes. Prácticamente en todo, menos en inversiones empresariales hasta dejar la cuenta a cero.

Las primeras sospechas policiales llegaron cuando el domicilio social de la compañía investigada en España no existía, y los investigados tampoco aparecían, el denunciante aseguraba que una de las firmas de los contratos estaba falsificada y algunas de las sociedades mencionadas no eran localizables en los registros mercantiles de ningún país civilizado. Para completar su denuncia, la víctima aportó las conversaciones entabladas con los acusados desde abril de 2019, cuando empezó a tener contacto con ellos.

El 18 de septiembre del pasado año, por poner un ejemplo, el denunciante recibió el siguiente mensaje: “Hola Jean, una pregunta muy importante, ¿estarías interesado en ser vicepresidente de Europa porque en Suiza pongo a una mujer reflexiona porque hay una limitación obviamente si puedes. Atención, todo debe hacerse antes del 10 de octubre. Me daría un gran placer. Solo tengo confianza en tí. Atención no te obligo piénsalo bien porque eso te obliga a pagar 25000.00, yo me encargo del resto. Te beso Frantz”

Según las conversaciones entre ambos, el supuesto millonario envió varios mensajes pidiendo dinero al inversor, de casi ochenta años, con la excusa de distintos problemas administrativos, tasas o deudas inesperadas. “Por teléfono no. Las paredes tienen oídos”, le llegaba a decir el detenido para no darle explicaciones mientras aseguraba que estaba fuera de España para tratarse de una enfermedad grave en la sangre “En cuanto a Francis, por el momento está siendo tratado, cuando mejore lo sabrás, lo cual está lejos de ser el caso en este momento. Así que me disculpas, tengo otras cosas en la cabeza en este momento. Así que esperarás hasta que su salud le permita ponerse en contacto contigo”, escribía la esposa del matrimonio el 1 de diciembre de 2020.

Dos semanas después, la víctima encontró a la pareja de compras en Marbella, cuando se suponía que Francis M. estaba en el extranjero tratando esta grave enfermedad. El acusado le dijo a su socio que había vuelto de Suiza solo para ver a su mujer unos días y seguir con el tratamiento. “Mi situación económica es muy difícil, no puedo hacer regalos ni cumplir mis promesas a mi hija y a mi compañera, por todo esto me dirijo a ti para que examines antes de tu regreso a la clínica, los compromisos prometidos para el pasado mes de noviembre y los de diciembre. que no has podido llevar a cabo, y de los que me dices que no me preocupe”, escribía entonces el denunciante.

En su contestación, el supuesto millonario le decía que se marchaba de nuevo a Suiza hasta febrero y que no podría tener contacto con nadie hasta entonces al tenerlo “prohibido”. “Lo más importante en la vida no es sólo el dinero”, llegaba a escribir.

Buscado por estafa en Francia

Tras la primera denuncia, el caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella y los agentes, después de buscar sin éxito a la pareja en varias direcciones, consiguieron citarla para declarar el pasado 20 de julio. Pero no aparecieron. En lugar de eso, un abogado llamó para decir que sus clientes estaban en el extranjero y que les era imposible comparecer. El 21 de agosto se firmó una requisitoria policial contra ellos, mientras comenzaban a llegar datos sobre el historial judicial de ambos.

La Justicia Francesa confirmó a la policía española que Francis M. nacido en 1971 en Francia, tenía antecedentes en el país galo por falsificación de cheques bancarios en 2010, por estafa al no pagar hoteles en 1992, por falsificación de documentos ese mismo año y que estaba reclamado por su país, en una búsqueda que no era internacional por lo que no estaba vigente para las autoridades españolas. Su mujer, Josiane J. L, nacida en 1980, tiene en Francia antecedentes por estafa en 2002, 2003 y 2014. A la espera de la llegada de las comisiones rogatorias, la Policía Nacional analizó la contabilidad de las cuentas que la pareja utilizaba en España. Solo en un día, llegaron a gastar 20.000 euros en el casino de Torrelaguna.

Además, había cuantiosas salidas de efectivo de sus cuentas (más de 2.600 euros al día en varias ocasiones) y supuestas compras a su propia sociedad por cantidades que superaban los 3.000 euros en algunas jornadas. Algo que según las investigaciones policiales no se pagaba con los rendimientos de su trabajo en la Costa del Sol. Entre los dos, no sumaban siquiera año y medio de vida laboral en España.

Frente a esos datos, los agentes tenían imágenes de la pareja gastando dinero al estilo Pretty Woman en los establecimientos más exclusivos de Marbella, cenas en conocidos restaurantes y facturas de prendas de Louis Vuitton en Ginebra o en los Campos Elíseos. Ese día, el matrimonio se gastó 5.400 euros en ropa en París. La factura fue emitida a nombre de Eve M. de St Cry, identidad que no se corresponde con la de la investigada.