Un miembro del TC se desmarca del resto del Pleno en secreto y rechaza a los cuatro candidatos

Pero uno de los miembros del actual pleno se ha desmarcado totalmente y ha votado "no a todos", desconcertando a algunos de sus compañeros . Después de días a vueltas con críticas a Enrique Arnaldo, se podía esperar algún voto en su contra. Sin embargo, el magistrado o magistrada ha rechazado a sus cuatro futuros colegas en el tribunal de garantías.

La reunión, de trámite, no ha incluido ningún tipo de debate, según fuentes del Constitucional. Simplemente, los magistrados han escrito su "sí" o su "no". Así que no ha trascendido ni el nombre ni los motivos que han llevado a esa persona a rechazar las cuatro candidaturas de golpe.