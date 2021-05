Miguel Bosé, condenado a pagar 78.000 euros por desgravarse la compra de jamones o el entrenador personal

Miguel Bosé utilizaba su empresa Costaguana para asumir esos gastos que no tenían ningún concepto empresarial o laboral. La sentencia es del 1 de marzo, pero se ha conocido este miércoles a través del diario El País. La resolución ya está anonimizada y en el archivo de sentencias del Poder Judicial, otorga a Miguel Bosé el nombre de Herminio, como pueden consultar aquí .

Los gastos

La sentencia señala que aunque el cantante intentó demostrar que algunos de estos gastos eran laborables (los ibéricos los presentó como gastos de representación), en realidad "no corresponden a la actividad desarrollada por Costanagua" y los considera "de índole personal o particular de Herminio", es decir, de Miguel Bosé. Por eso, dice, no puede deducirse el IVA.