Miguel, víctima del atentado del 17A en Barcelona: "Me dan igual los años de condena, nadie me va a quitar el sufrimiento vivido"

La Audiencia Nacional ha condenado a Houli a 53 años y medio, a Oukabir a 46 y a Ben Iazza a ocho por su implicación en los ataques en Las Ramblas y Cambrils en los que murieron 16 personas

Miguel, víctima, critica que no se les haya condenado por homicidio: "Si ocurrió lo que ocurrió es porque ellos apoyaron eso"

240 personas, una de ellas Elisabet, han sido reconocidas como víctimas tras la sentencia

Las víctimas de los atentados terroristas del 17 de agosto del 2017 ocurridos en Las Ramblas y Cambrils se sienten "abandonadas" tras conocer el resultado de la sentencia de la Audiencia Nacional que ha condenado a los tres miembros de la célula yihadista a 53, 46 y 8 años de cárcel. Los juzga por pertenencia a organización terrorista, tenencia de armas, depósito y fabricación de sustancias explosivas y estragos terroristas en grado de tentativa, pero se les exime del delito de homicidio, ya que no se les considera autores materiales porque los responsables directos fallecieron antes, durante y después de los atentados.

Tras la resolución, el abogado de la Asociación 11M, Antonio García, considera que "se maltrata a las víctimas" pero agradece que se haya ampliado de 75 a 315 el número de víctimas reconocidas. Una de ellas es la hija de Miguel López, Elisabet, que ha sido una de las 240 personas añadidas a la lista. Ahora, tanto padre como hija son considerados como tal, y aunque todavía tienen secuelas de "ese día" -tal y como cataloga Miguel al 17A- se alegran de esta modificación, criticando a su vez que a los tres acusados no se les haya condenado por homicidio:

Pregunta: ¿Qué recuerdas de ese día? ¿Dónde os encontrabais?

Respuesta: El día del atentado estábamos comiendo y mi hija, que en ese momento tenía 24 años, decidió ir a comprar a una tienda cercana. Al principio, cuando me pidió si la acompañaba, no lo iba a hacer, pero no sé qué se me pasó por la cabeza y decidí ir con ella. Ya de vuelta comenzamos a escuchar gritos y mi pensamiento fue que la policía estaba actuando contra los manteros que están en La Rambla, simplemente para dar una explicación a todo el ruido que venía de ahí. Pero de pronto, apareció la furgoneta con un sonido ensordecedor que se dirigía hacia nosotros y empujé a mi hija. Yo voy en silla de ruedas -secuela de un polio- y se quedó bloqueada debido a la gente que huía y caía delante de mí. Pensaba que la furgoneta me iba a enganchar pero, de repente, se cruzó una persona en su camino e hizo que se desviara y se chocara contra el mural de Miró. Si esa persona no hubiese aparecido frente al vehículo, todo hubiera cambiado para mí seguro.

Ha habido un antes y un después desde el atentado, ahora siempre estás en un estado de alerta

P: A dos meses de cumplirse el cuarto aniversario de los atentados... ¿Cómo os encontráis? ¿Qué secuelas tenéis?

R: Yo tengo diagnosticado un shock post-traumático grave y mi hija, por partes oficiales, uno leve. Han pasado casi cuatro años y yo sigo necesitando medicación para dormir. Cuando entras en un estado de relajación no lo logras y empiezan a venirte esas imágenes repetitivas o el sonido del motor de la furgoneta. Por ejemplo, ahora mismo estoy hablando contigo y lo oigo, aunque con ayuda vas mejorando sigue ahí.

Además, siempre estás en un estado de alerta ante sonidos en la vida cotidiana, cuando escuchas un ruido, gritos o, simplemente, las grandes aglomeraciones. Mi hija, por ejemplo, a la hora de estudiar, hay días que no se concentra. Ha habido un antes y un después desde el atentado, sobre todo, en la forma de tomarte la vida. Esto no se arregla con una sentencia, es algo que siempre está ahí y lo vas gestionando, unas veces mejor y otras peor, pero siempre hay un momento en el que lo recuerdas.

P: ¿Qué opinión te merece la sentencia y los años de cárcel que han percibido cada uno?

R: A mí me da igual los años que se les condena. Por ejemplo, en el caso de que se les hubiera puesto una condena de 200 años, ¿eso me va a devolver a mí y a mi hija a antes del 17 de agosto? ¿Me va a quitar todo el sufrimiento que vivimos aquellos días y que hemos estado viviendo? ¿Nos va a devolver a los fallecidos? No. Cuando dijeron 53 años... Si es que a mí me da lo mismo, yo lo único que quiero es que se reconozca a todo el mundo que estuvo ahí y que lo está padeciendo. Y sobre todo que pongan un protocolo en condiciones, de seguimiento y de actuación, que se tengan las herramientas para estos casos.

Hay una relación directa entre los que fallecieron y los que están vivos. Si ocurrió lo que ocurrió es porque ellos también participaron

P: ¿Cómo ha sentado el hecho de que no se les haya juzgado por homicidio a ninguno de los tres? ¿Qué opináis?

R: No estamos de acuerdo con esa parte. A mí me parece una barbaridad. Si a mí me lo parece, imagínate a aquellos que han perdido a un familiar, es un sufrimiento más que tienen encima. Sin su participación no se podría haber llevado a cabo, porque si ocurrió lo que ocurrió es porque ellos apoyaron eso. ¿O qué ocurre? Alquilas una furgoneta, vas a comprar... ¿Para qué? ¿Para jugar al tenis? Tienes que ser consciente plenamente de lo que se está haciendo y de lo que puede provocar. De hecho, por una serie de circunstancias que no se saben, las cosas se torcieron ese día porque si no, imagínate la que había preparada.

Hay una relación directa de los que están vivos con los que murieron. ¿Cómo me lo puedes apartar? ¿Cómo me puedes hacer una línea y decir "no, estos no tienen nada que ver con las muertes"? Si además la furgoneta estaba alquilada por uno de ellos.

P: ¿Cómo habéis recibido la noticia de que se hayan aumentado el número de víctimas reconocidas?

R: Es una buena noticia. Es un reconocimiento hacia la dignidad de una persona. Por ejemplo, mi hija vivió todo al igual que lo viví yo. Mi hija, cuando llegamos a casa ese día sobre las 12 de la noche, salió del taxi corriendo, se abrazó a su hermana mayor y le dijo: "Tata, he visto cosas que nunca en la vida las tendría que haber visto".

¿Cómo la gente no va a ser víctima? ¿Qué pasa, que para ser víctima tienes que romperte una uña o tener moratones como los tuve yo? Una de las cosas buenas de este juicio es que las personas que no habían sido víctimas no se han quedado atrás. Lo importante es que, por primera vez en los últimos años, un Tribunal dice al Ministerio de Interior que no han hecho su trabajo, ni el de localizar a las víctimas ni en el seguimiento.

¿Qué pasa que para ser víctimas tienes que romperte algo? Mi hija y yo lo hemos vivido todo igual

P: ¿Recurriréis a la sentencia? ¿Por qué?