La mujer de Jaime Martínez Bordiu, a juicio tras ser denunciada por agresión

En un escueto comunicado a las partes, el magistrado da diez días tanto a la Fiscalía como a la acusación particular para que presenten su escrito de acusaciones y como fase previa para la apertura de juicio oral. “No solo no agredí a esta señora sino que fue ella la que me tiró una servilleta llena de su sangre la cara”, declaró la acusada tras conocerse la denuncia, en su único pronunciamiento público concedido a Vanitatis. “Nunca he pateado a nadie”.