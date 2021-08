La ONU da la razón a Garzón y considera ilegal el trato judicial a los aforados en España

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera que el trato que la Justicia española da a los aforados vulnera sus derechos fundamentales. Así lo ha plasmado por escrito en un dictamen emitido en julio de 2021 y que obliga a la Justicia española a compensar al exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón , al considerar que su condena de inhabilitación dictada en febrero de 2012 por el Supremo fue “arbitraria” y emitida por un tribunal que no era imparcial.

La decisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que es vinculante para España, analiza los pormenores del caso concreto de Garzón, condenado tras autorizar los pinchazos telefónicos a varios abogados del caso Gürtel. De hecho, el dictamen no entra a valorar la legalidad o no de este hecho, si no la adecuación del proceso judicial que el juez vivió después.