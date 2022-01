"Nada que sacar" de la tarjeta de Dina: oxígeno para Iglesias tras un año con el caso empantanado

El 27 de enero de 2021, hace exactamente un año, el Tribunal Supremo le dijo al juez Manuel García Castellón que, por el momento, no había motivos para investigar al entonces vicepresidente Pablo Iglesias por el robo de la tarjeta del móvil de su exasesora Dina Bousselham . El magistrado había enviado un escrito poniendo en el foco a Iglesias al considerarle sospechoso de la destrucción del dispositivo, pero el Supremo le respondió que la investigación no estaba agotada y le devolvió el caso. Si aquella decisión del Alto Tribunal dio aire al que fuera líder de Podemos, el informe policial sobre la tarjeta destruida que ya está en el despacho del magistrado amplía el alivio. No hay "nada que sacar", señalan a NIUS fuentes de la investigación.

Esas mismas fuentes confirman que el informe señala que la tarjeta está destruida, tal y como había señalado el juez, y que no se ha podido acceder a ella. Es decir, no se puede saber cómo o quién la destruyo. La posibilidad de que Manuel García Castellón impute un delito de daños informáticos a Pablo Iglesias, que ya no está aforado ante el Supremo, se aleja porque no hay una sola prueba contra él.