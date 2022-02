Las negociaciones soterradas entre el Gobierno y los presos de ETA: “Esto no ayuda mucho”

“He olvidado comentar, que me ha insistido mucho en que intente tener una conversación con Consuelo Ordóñez. Que para ellos, sería muy importante que lográramos un clima de entendimiento. Ya le he dicho, que se puede intentar pero no creo sea fácil”, recibía en su teléfono Antonio López, uno de los investigados, en referencia a la voluntad de Interior de que se reunieran con la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE). Era 17 de junio. Poco antes, los etarras le piden a Interior que interceda por la libertad de otro etarra, llamado Txus Martín.