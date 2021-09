Noelia De Mingo, el delirio en primera persona: “Eran actores, no médicos”

Fue al salir de una obra de teatro cuando la doctora Noelia de Mingo comenzó a notar que algo no funcionaba bien. Era 2001 cuando empezó a escuchar voces. En esas fechas, la facultativa era residente en reumatología en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid . “Estaba en el teatro viendo una obra y salí escuchando cosas. Lo viví con sorpresa, eran voces fuera de mi cabeza”, explicó la homicida a los facultativos en el informe que sirvió para su puesta en libertad en 2017. Cuatro años después, la mujer diagnosticada de una enfermedad mental crónica ha tratado de matar de nuevo , esta vez a dos personas a punta de cuchillo.

“Cuando salí ví una furgoneta aparcada y pensé que me estaba controlando. Las voces me insultaban. En el baño cuando me desmaquillaba escucho algo en la radio. En la cama también oía voces”, explicó la doctora, detenida este lunes por agredir a la dueña de un supermercado local y a una de las cajeras. La doctora, condenada en 2006 a un máximo de 25 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario, explicó que su delirio entonces se centraba en una trama de psiquiatras “que desde pequeña la vigilaban con satélites y le decían que luego los iban a quemar a ella y a su familia”.