Los notarios responden a las preguntas de la pandemia sobre herencias y testamentos

¿Qué pasa si alguien muere sin testamento?

María de Miguel explica que siempre es mejor que haya testamento, aunque para los casos en los que no lo hay, los derechos sucesorios están recogidas en la ley. Si no existe testamento, los primeros en heredar son los hijos: después los padres: a continuación el cónyuge: luego los hermanos; más tarde los primos, tíos, etc.; y si no hay nadie, el Estado.