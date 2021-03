La obsesión de Bárcenas con Rajoy: prefiere atacarle que defenderse en el juicio de la caja b del PP

A tres minutos para las once de la mañana de este martes, Bárcenas terminaba su declaración en el juicio por la caja b del PP con estas palabras: "A continuación, el señor Rajoy, se gira en el sillón y en la destructora que tenía detrás destruye esos documentos, que eran fotocopias" , ha contado en la Sala antes de dar un golpecito con el boli sobre la mesa y de que su abogado dijera que no había más preguntas.

El episodio de la trituradora forma parte de una conversación que según Luis Bárcenas mantuvo con el expresidente Mariano Rajoy; que él grabó, aunque no tiene en su poder ; y que no sólo apuntala el conocimiento de Rajoy de la caja b, sino que la destruyó, aunque no se sabía que eran fotocopias.

Bárcenas no se juega casi nada y se siente "traicionado" por Rajoy

Los riesgos (pequeños) que sí corre

Tras su declaración, de una mañana y media, el juez le ha recordado que ya no tiene obligación de volver hasta el día del visto para sentencia y de última palabra, aunque si quiere puede hacerlo. "Si hay alguna prueba que me interese..." le ha dicho Bárcenas, pensando, casi seguro en el día en que Mariano Rajoy acuda como testigo. Si va, será la primera vez que se vean las caras en persona en mucho tiempo, porque cuando el expresidente declaró como testigo en el juicio Gürtel, Bárcenas no acudió porque no quería estar en la misma sala que él.